Индиец тайно продал почку жены из-за маленького приданого

Полиция индийского штата Западная Бенгалия арестовала двух братьев за то, что они обманным путем продали почку жены одного из них. Это произошло после того, как женщина узнала правду и отправилась в полицию, сообщает Hindustan Times.

Пострадавшая 28-летняя Рита Саркар сообщила, что около двух лет назад у нее начались боли в животе. «Муж отвез меня в частную лечебницу в Калькутте, где он и медицинский персонал сказали мне, что все будет в порядке после операции по удалению воспаленного аппендикса», — пояснила она.

Однако после этого боль не прошла и даже стала сильнее. Муж запрещал супруге говорить кому-либо о прошедшей операции, а также не давал посетить доктора. В итоге к медикам ее три месяца назад отвезли родственники со стороны родителей. Врачи при осмотре обнаружили, что у Риты отсутствует правая почка.

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«Тогда я поняла, почему муж умолял меня молчать об операции. Он продал мою почку, потому что моя семья не могла удовлетворить его требование о приданом», — заявила женщина.

В полицию она обратилась с заявлением против супруга Бисваджита, а также его брата и матери. Мужчин арестовали 5 февраля, а свекрови удалось скрыться. На допросе родственники признались, что почка якобы была продана бизнесмену в Чхаттисгархе.

Как сообщается, практически все 12 лет брака родственники мужа изводили и унижали женщину за маленькое приданое.

Правительство Индии приняло Закон о запрете на приданое более полувека назад, в 1961 году. Тем не менее подобная практика до сих пор сохраняется, особенно в сельских районах.

Ранее сообщалось, что в небольшой индийской деревне мужчина, прикинувшийся доктором, заразил ВИЧ по меньшей мере 21 человека. Он «лечил» своих пациентов от простуды, кашля и диареи, используя грязные шприцы и иголки.

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