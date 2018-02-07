Мужчина прикинулся доктором и заразил ВИЧ десятки пациентов

В небольшой индийской деревне мужчина по имени Раджендра Ядав (Rajendra Yadav), прикинувшийся доктором, заразил ВИЧ по меньшей мере 21 человека. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Индии, передает New York Post.

Это произошло в одной из деревень штата Уттар-Прадеш. В частности, мужчина «лечил» своих пациентов от простуды, кашля и диареи, используя грязные шприцы и иголки. По словам стражей порядка, Ядав сумел сбежать, сейчас его разыскивают.

В Индии, где не хватает больниц и врачей, миллионы бедняков обращаются за помощью к людям, которые выдают себя за медиков или хоть немного умеют лечить.

Согласно данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД, в Индии проживает 2,1 миллиона ВИЧ-инфицированных.

В конце января в легких кашляющей индианки обнаружили лампочку. Инцидент произошел в городе Чиплан на юго-западе Индии. У маленькой Арибы Хан (Ariba Khan) начался жар, она постоянно кашляла, и обеспокоенный отец отнес ее в больницу.

Врачи не могли понять, чем вызвано состояние девочки, и отправили ее на рентген. В ее правом бронхе оказался светодиод длиной около двух с половиной сантиметров. Его извлекли с помощью хирургических щипцов.

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