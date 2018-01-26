В легких кашляющей индианки обнаружили лампочку

Девочка из Индии страдала от кашля из-за оказавшегося в ее легком светодиода. Об этом сообщило издание New York Post.

Инцидент произошел в городе Чиплан на юго-западе Индии. У маленькой Арибы Хан (Ariba Khan) начался жар, она постоянно кашляла, и обеспокоенный отец отнес ее в больницу. Врачи не могли понять, чем вызвано состояние девочки, и отправили ее на рентген. В ее правом бронхе оказался светодиод длиной около двух с половиной сантиметров. Его извлекли с помощью хирургических щипцов.

После этого Хан прошла курс антибиотиков и гормональных препаратов, чтобы уничтожить инфекцию, которую могла бы занести лампочка. Родители предполагают, что ребенок случайно проглотил светодиод во время игры с игрушечным смартфоном.

Доктор Дивья Прабхат (Divya Prabhat), сделавшая операцию девочке, отметила, что столкнулась с таким случаем впервые за свою практику. «Хотя я делала тысячи бронхоскопий, светодиод в легких я увидела впервые», — заявила она.

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