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Родившийся с мозгом наружу мальчик дожил до десятилетия

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Родившийся с мозгом наружу мальчик из Великобритании отпраздновал свое десятилетие, хотя врачи прогнозировали, что он умрет в течение часа после появления на свет. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Джейми Дэниэль (Jamie Daniel) из города Нанитон, графство Уорикшир, родился в январе 2008 года и весил всего 1,1 килограмма. Врачи отказались помещать его в отделение интенсивной терапии, так как были уверены, что он не выживет. Несмотря на то что в роддоме мать Джейми уверяли, что лечение бесполезно, она отправилась с ребенком в больницу, где ему удалили лишнюю часть мозга и зашили отверстие в голове.

Хотя ребенок страдает церебральным параличом, испытывает проблемы с обучением и недержанием, мать называет его «счастливым и общительным». Мальчику нравится ходить в школу, кататься на лошадях и смотреть мультфильмы. У него даже есть девушка по имени Мэдди, которая страдает синдромом Дауна.

Хирург Дэниэля отметил, что последний раз такое случалось в его практике 20 лет назад. Поэтому врачам сложно сказать, сможет ли он когда-нибудь вести самостоятельную жизнь.

Энцефалоцеле, или мозговая грыжа, — врожденный порок развития черепа и головного мозга, при котором часть мозгового вещества оказывается вне черепной коробки из-за дефекта костной ткани. Аномалия встречается с частотой один случай на четыре-пять тысяч новорожденных. Как правило, родившиеся с этим заболеванием дети имеют отставания в умственно-психическом развитии.

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