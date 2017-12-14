Британские хирурги впервые спасли новорожденную девочку с сердцем вне тела

В британском городе Лестер, графство Лестершир, детским хирургам удалось спасти новорожденную девочку, сердце и часть желудка которой располагались вне тела. Об этом сообщает издание The Independent.

Патологию выявило ультразвуковое сканирование на девятой неделе беременности. У плода обнаружили эктопию сердца — редкое врожденное заболевание, при котором сердце развивается за пределами грудной клетки. Большинство страдающих им детей умирают в течение первого года жизни. Несмотря на это, родители отказались прерывать беременность.

22 ноября матери сделали кесарево сечение, после чего девочку немедленно прооперировали. За спасение новорожденной боролись около 50 медиков. Они вживили ребенку искусственную грудную клетку и переместили туда ее сердце. По данным The Independent, это первая успешная операция такого рода, проведенная в Великобритании.

Девочка осталась жива, но ее здоровье в будущем зависит от продолжающегося лечения. Известен только один случай, когда человек, который родился с эктопией сердца, дожил до 34 лет. Срок жизни остальных пациентов с этим недугом был еще меньше.

В ноябре сообщалось, что после поездки в Индонезию у 37-летней защитницы животных из Великобритании диагностировали неизлечимую болезнь, при которой кожа и соединительная ткань становятся тверже. По ее словам, она чувствует себя так, будто обращается в камень.

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