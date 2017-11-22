Женщина «окаменела» после укуса комара

После поездки в Индонезию у 37-летней защитницы животных из Великобритании диагностировали неизлечимую болезнь. Об этом сообщает The Independent.

Ребекка Уиллерс (Rebecca Willers) страдает диффузной системной склеродермией — аутоимунным заболеванием соединительной ткани с характерным поражением кожи, сосудов, опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. Десять процентов заболевших умирают в течение пяти лет.

В 2015 году Уиллерс ездила на Суматру, чтобы участвовать в проекте по сохранению суматранских тигров — это исчезающий вид, популяция которого насчитывает менее 500 особей. Специалисты полагают, что развитие системной склеродермии спровоцировал укус комара во время этой поездки.

После возвращения в Великобританию женщина перенесла несколько болезней, не имевших видимой связи между собой, после чего у нее обнаружили системную склеродермию.

Из-за болезни ее кожа и соединительная ткань становятся тверже. По словам Уиллерс, она чувствует себя так, будто обращается в камень. «Страшнее всего, как быстро болезнь распространилась, — говорит она. — Врач предупредил меня, что в следующие три года она станет еще агрессивнее. Теперь даже чистить зубы трудно, потому что руки будто сделаны из камня — я не могу ничего ухватить».

Уиллерс планирует потратить на анализы и лечение пенсионные накопления и выручку от продажи дома. «Животные были всей моей жизнью, а теперь я вынуждена сидеть в офисе зоопарка и заниматься бумажной работой», — сетует она.

В октябре сообщалось, что у 21-летней жительницы Италии обнаружили редкое заболевание, из-за которого она потела кровью.