Британка решила бороться с раком костей альпинизмом

Британская путешественница Никки Брэдли (Nikki Bradley), которой поставили диагноз саркома Юинга (злокачественная опухоль костного скелета), решила бороться с раком с помощью альпинизма и походов в горы. Об этом сообщает Daily Mail.

Редкая форма заболевания, которая затронула правую сторону таза девушки, была диагностирована у 30-летней Брэдли еще в школе. Сейчас путешественница активно участвует в разнообразных походах, занимается альпинизмом, каякингом, пешим туризмом и старается вести активный образ жизни. При этом для перемещения она использует костыли.

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Как уточняет издание, в прошлом году Брэдли покорила гору Эрригэл в Ирландии, побывала на леднике Соульхеймажкютль в Исландии и спустилась в ледяную пещеру.

В ближайшем будущем Брэдли планирует подняться на вершину Слив-Лига — одного из самых высоких морских клифов Европы.

Кроме того, в 2013 году девушка запустила кампанию Fighting Fit for Ewings, призванную показать людям с различными болезнями, что они могут вести активный образ жизни.