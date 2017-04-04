Британец решил совершить кругосветное путешествие на велосипеде за 80 дней

Британский путешественник Марк Бомонт (Mark Beaumont) собрался объехать вокруг света на велосипеде примерно за 80 дней. Об этом пишет газета The Guardian.

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Бомонт планирует 75 дней провести в поездках на велосипеде и три дня потратить на перелеты. Еще два дня он отвел на случай возникновения непредвиденных задержек. Мужчине предстоит преодолеть на велосипеде путь почти в 30 тысяч километров. В день ему придется проезжать около 386 километров.

Бомонт решил стартовать 2 июля из Парижа. Он проедет через территории Польши, Литвы, России, Монголии, Китая, Австралии, США и других стран. Финальным этапом путешествия британца станет поездка из Лиссабона в Париж.

В 2008 году Бомонт объехал вокруг света на велосипеде за 195 дней. Текущий рекорд, который хочет побить путешественник, принадлежит жителю Новой Зеландии Эндрю Николсону (123 дня).

В феврале стало известно об истории 78-летней американки Этель Макдоналд, которая объехала на велосипеде семь стран, преодолев в общей сложности более 16 тысяч километров.