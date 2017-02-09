Американская пенсионерка в одиночку объехала на велосипеде семь стран

Пожилая жительница штата Монтана Этель Макдоналд (Ethel MacDonald) преодолела более 16 тысяч километров, передвигаясь по миру на велосипеде. Пенсионерка объехала по меньшей мере семь стран. Об этом сообщает телеканал CNN.

Недавно 78-летняя американка побывала в Ирландии. Путешествовать бывшая учительница французского начала в 2003 году, после выхода на пенсию.

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Свою первую поездку Макдоналд совершила по Атлантическому побережью Франции. Кроме того, она ездила на велосипеде по Нидерландам, Германии, Бельгии, странам Скандинавии (Швеции, Норвегии, Дании). Не обошла женщина вниманием и сами Соединенные Штаты.

По словам Макдоналд, которая уже стала прабабушкой, ей нравится, что в путешествиях в одиночку не нужно кого-то ждать. Пенсионерка признается, что чувствует в таких случаях себя самостоятельной и хозяйкой самой себе.

Обычно за раз американка преодолевает около 1,6 тысячи километров, на что у нее уходит три-четыре недели. Как правило, она совершает одно-два путешествия в год.

Во время своих странствий Макдоналд останавливается у других путешественников, которых находит через интернет. По ее словам, это позволяет сэкономить много денег.

Пенсионерка также составила свой собственный рейтинг стран, наиболее пригодных для велопутешествий. Первое место в нем занимают Нидерланды, за ними идет Дания, затем Германия. Четвертую позицию делят Франция и Бельгия.

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