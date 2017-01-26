Спешивший домой велосипедист проехал 500 километров в неверном направлении

Китайский велосипедист, спешивший домой на празднование Нового года по лунному календарю, проехал около 500 километров в неверном направлении. Об этом сообщает газета Renmin Ribao.

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Мужчина, личность которого не раскрывается, отправился из города Жичжао на востоке КНР, к родным в населенный пункт Цицикар, расположенный в северо-восточной части страны.

На преодоление пути в 500 километров у него ушло около месяца. Затем его остановили полицейские, которые рассказали путешественнику, что он едет не в том направлении.

Выяснилось, что китаец с трудом понимал, что написано на дорожных знаках, поэтому обращался за помощью к прохожим. Однако они зачастую указывали велосипедисту неверное направление.

Мужчина решился на путешествие длиной около 1,7 тысячи километров на велосипеде из-за проблем с деньгами. Ему приходилось ночевать в кафе. Полицейские, узнавшие о трудностях путешественника, оплатили ему билет на поезд до дома.