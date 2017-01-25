Путешественница в одиночку дошла из Польши до Южного полюса

Жительница Польши Малгожата Войтачка (Malgorzata Wojtaczka) в одиночку совершила пеший поход до Южного полюса. Об этом в среду, 25 января, сообщает польский телеканал TVN 24.

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На путешествие у 51-летней женщины ушло более двух месяцев. За это время Войтачка преодолела около 1,2 тысячи километров.

По ее словам, погодные условия с каждым днем ухудшались, ей мешали ураганный ветер, сильные снегопады и низкие температуры (до минус 34 градусов).

Однако Войтачка позитивно оценивает такой опыт. «Жизнь прекрасна. Это того стоило», — заявила она. Путешественница стала первой полькой, которой удалось проделать подобный путь в одиночку.

В начале августа 2016 года житель Санкт-Петербурга добрался до Рио-де-Жанейро, потратив на путешествие 496 дней. Большую часть маршрута длиной 18 тысяч километров Сергей Лукьянов проделал пешком.

