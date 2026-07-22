Московский прокурор проверил СИЗО-4

Прокурор Москвы Максим Жук проверил ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН

Прокурор Москвы Максим Жук проверил, как в столичном СИЗО-4 соблюдаются требования законодательства, регулирующие условия содержания под стражей, а также права и законные интересы подозреваемых и обвиняемых. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В проверке также участвовали исполняющий обязанности начальника ГУФСИН России по Москве Константин Чекин и исполняющий обязанности начальника СИЗО-4 Александр Глазев.

Жук осмотрел режимные корпуса, сборное отделение, отряд хозяйственного обслуживания, пищеблок и карцерные помещения следственного изолятора.

По итогам проверки прокурор Москвы обсудил с руководством СИЗО-4 ее результаты, а также выявленные нарушения.

Ранее Жук провел заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям при реализации национальных проектов.