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Силовые структуры
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16:34, 18 июня 2026Силовые структуры

Прокуроры обсудили туризм и гостеприимство в Москве

Прокурор Москвы Жук провел заседание по противодействию нарушениям при нацпроектах
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Николай Галкин / ТАСС

Прокурор Москвы Максим Жук провел заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям при реализации национальных проектов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Мероприятие прошло при участии руководителей департаментов правительства Москвы и правоохранительных органов столицы.

Прокурор указал на приоритет надзора за исполнением в Москве национальных проектов и необходимость прокурорского контроля на каждом этапе их реализации. В частности, были обсуждены нацпроекты «Экономика данных и цифровая трансформация государства», «Туризм и гостеприимство» с целью повышения эффективности работы.

Ранее сообщалось, что в московской прокуратуре состоялся прием сотрудников из народной прокуратуры провинции Чжэцзян (Китай).

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