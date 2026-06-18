Прокуроры обсудили туризм и гостеприимство в Москве

Прокурор Москвы Максим Жук провел заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям при реализации национальных проектов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
Мероприятие прошло при участии руководителей департаментов правительства Москвы и правоохранительных органов столицы.
Прокурор указал на приоритет надзора за исполнением в Москве национальных проектов и необходимость прокурорского контроля на каждом этапе их реализации. В частности, были обсуждены нацпроекты «Экономика данных и цифровая трансформация государства», «Туризм и гостеприимство» с целью повышения эффективности работы.
Ранее сообщалось, что в московской прокуратуре состоялся прием сотрудников из народной прокуратуры провинции Чжэцзян (Китай).