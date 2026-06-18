Прокуроры обсудили туризм и гостеприимство в Москве

Прокурор Москвы Жук провел заседание по противодействию нарушениям при нацпроектах

Прокурор Москвы Максим Жук провел заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям при реализации национальных проектов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Мероприятие прошло при участии руководителей департаментов правительства Москвы и правоохранительных органов столицы.

Прокурор указал на приоритет надзора за исполнением в Москве национальных проектов и необходимость прокурорского контроля на каждом этапе их реализации. В частности, были обсуждены нацпроекты «Экономика данных и цифровая трансформация государства», «Туризм и гостеприимство» с целью повышения эффективности работы.

Ранее сообщалось, что в московской прокуратуре состоялся прием сотрудников из народной прокуратуры провинции Чжэцзян (Китай).