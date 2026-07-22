Президенту европейской страны начали присылать письма с угрозами

В адрес президента Чехии Павела начали поступать письма с угрозами

В адрес президента Чехии Петра Павела в этом году начали поступать письма с угрозами. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь полиции Праги Ян Данек, передает РИА Новости.

«Одно письмо пришло в феврале этого года, а другое в июне. Письма содержат угрозы непосредственно в адрес президента, нецензурную лексику и оскорбления», — рассказал Данек.

Данек сообщил, что аналогичные письма поступили и в канцелярию президента. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

При этом он напомнил, что в начале года полиция выдвинула обвинения в отношении мужчины, оставившего в социальных сетях комментарий с угрозами под материалом о двухдневной поездке президента Павела и его супруги в Оломоуцкий край на востоке Чехии.

Ранее Павел заявил, что некоторые союзники Чехии считают, что страна лавирует между Востоком и Западом. Глава государства отметил, что Прага участвует в инициативе по поставкам боеприпасов украинской армии в роли посредника, однако не берет на себя финансовые обязательства.