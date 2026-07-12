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02:25, 12 июля 2026Мир

Президент Чехии раскрыл отношение союзников к стране

Президент Павел: Союзники Чехии считают, что страна лавирует между Востоком и Западом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yauhen Yerchak / Globallookpress.com

Некоторые союзники Чехии считают, что страна лавирует между Востоком и Западом. Об этом сообщил чешский президент Петр Павел, передает ЧТК.

«По словам Павела, причина кроется в отношении к взаимной солидарности в защите или поддержке Украины», — пишет агентство.

Глава государства отметил, что Прага участвует в инициативе по поставкам боеприпасов украинской армии в роли посредника, однако не берет на себя финансовые обязательства.

По его мнению, это может подтолкнуть союзников к решению об отказе от финансирования, поскольку «бремя вклада ложится на сравнительно ограниченное число союзников».

Ранее Павел заявил, что у Украины есть два месяца для возобновления мирных переговоров с Россией. Он указал, что сейчас у западных стран есть возможность продолжать оказывать на Москву давление, чтобы дать четкий сигнал о готовности Европы к мирным переговорам.

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