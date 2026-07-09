В Чехии поставили Украине срок для урегулирования конфликта с Россией

Президент Чехии Павел: У Украины есть два месяца для возобновления переговоров с Россией

Президент Чехии Петр Павел выразил мнение, что у Украины есть два месяца для возобновления мирных переговоров с Россией. Об этом чешский лидер рассказал в интервью для газеты Telegraph.

«У Украины есть два месяца, чтобы возобновить мирные переговоры», — сказал политик.

Павел также отметил, что на настоящий момент у Запада есть возможность продолжать оказывать на Россию давление, чтобы дать четкий сигнал о готовности Европы к мирным переговорам.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе саммита НАТО в Анкаре предложил России и Украине организовать переговоры в Турции. Турецкий лидер подчеркнул, что Турция всегда выступала за дипломатическое урегулирование конфликта, а также призвал заключить справедливый мир.