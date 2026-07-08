Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:38, 8 июля 2026Мир

Эрдоган выступил с предложением для России и Украины

Эрдоган предложил России и Украине организовать переговоры в Турции
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе саммита НАТО в Анкаре предложил России и Украине организовать переговоры в Турции. Трансляция выступления доступна на его странице в социальной сети X.

«Я еще раз заявляю, что мы готовы собрать стороны в Турции», — сказал политик.

Турецкий лидер подчеркнул, что Турция всегда выступала за дипломатическое урегулирование конфликта, а также призвал заключить справедливый мир.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция поддерживает подход американского лидера Дональда Трампа к урегулированию конфликта на Украине и готова участвовать в дипломатических усилиях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган выступил с предложением для России и Украины

    Куртукова высказалась о пиар-романе с SHAMAN

    Сотрудник круизного лайнера заманивал пассажирок в подсобку и трогал их грудь

    Названы выступившие против возвращения сборной России по футболу страны

    Москвичей предупредили об усилении жары

    Ради спасения древнего монстра жители России пошли на драматичную гонку

    Переход к выполнению ИИ задач офисных работников оправдали борьбой с культом Excel

    Признавшаяся в расправе над пятилетней девочкой из Ачинска мать попала на видео

    Сильнейший за полвека шторм разрушил пляж в российском регионе

    Дагестан вновь затопило после мощных ливней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok