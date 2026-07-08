Эрдоган выступил с предложением для России и Украины

Эрдоган предложил России и Украине организовать переговоры в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе саммита НАТО в Анкаре предложил России и Украине организовать переговоры в Турции. Трансляция выступления доступна на его странице в социальной сети X.

«Я еще раз заявляю, что мы готовы собрать стороны в Турции», — сказал политик.

Турецкий лидер подчеркнул, что Турция всегда выступала за дипломатическое урегулирование конфликта, а также призвал заключить справедливый мир.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция поддерживает подход американского лидера Дональда Трампа к урегулированию конфликта на Украине и готова участвовать в дипломатических усилиях.