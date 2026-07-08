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12:53, 8 июля 2026Мир

Эрдоган оценил позицию Трампа по Украине

Эрдоган: Турция поддерживает видение Трампа по урегулированию конфликта на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Emrah Gurel / Pool / Reuters

Турция поддерживает подход президента США Дональда Трампа к урегулированию конфликта на Украине и готова участвовать в дипломатических усилиях. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на открытии пленарной сессии саммита НАТО в Анкаре, передает ТАСС.

«Я разделяю видение мира Трампа и выражаю свою поддержку инициативе составления списков приоритетных потребностей Украины», — сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара продолжает поддерживать Украину, но при этом не отказывается от контактов с Москвой. Он добавил, что сохранение диалога с российской стороной может помочь в поиске пути к мирному урегулированию конфликта.

Ранее сообщалось, что президент Турции работает над возобновлением переговоров по урегулированию на Украине. «Президент [Эрдоган] отметил, что Турция прилагает усилия для того, чтобы война между Россией и Украиной завершилась прочным миром», — заявила турецкая сторона.

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