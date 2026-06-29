Турция сделала заявление по урегулированию на Украине

Эрдоган: Турция работает над возобновлением переговоров по Украине

Турция работает над возобновлением переговоров по урегулированию на Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент коммуникаций турецкого лидера.

«Президент [Эрдоган] отметил, что Турция прилагает усилия для того, чтобы война между Россией и Украиной завершилась прочным миром», — заявила турецкая сторона.

Анкара также отметила, что Турция также работает над возобновлением переговоров и активизацией дипломатического процесса.

Ранее Эрдоган заявил, что в ближайшее время необходимо добиться конкретных результатов в процессе урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Турция поддерживает диалог с обеими сторонами конфликта и пользуется их доверием.