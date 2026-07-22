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21:41, 22 июля 2026Мир

Иран назвал формулу войны на Ближнем Востоке

Галибаф: Иран не позволит никому на Ближнем Востоке продавать нефть, если не будет сам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Спикер иранского парламента и глава переговорной группы Мохаммад-Багер Галибаф назвал формулу войны на Ближнем Востоке. Он заявил в соцсети X, что Тегеран не позволит никому в регионе продавать нефть, если не будет делать этого сам.

«Формула этой войны проста: либо все, либо ничего! В регионе, где мы не продаем нефть, ее не будет продавать никто», — подчеркнул политик.

Галибаф добавил, что инфраструктура ближневосточных стран не будет в безопасности, пока не будет обеспечена безопасность Ирана. Он также указал, что безопасность Ормузского пролива зависит от отсутствия там американских войск.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные будут уничтожать по одному мосту или электростанции в Иране в ответ на каждую атаку на судно в Ормузском проливе.

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