Итальянка покрывалась кровавым потом из-за редкой болезни

У 21-летней жительницы Италии обнаружили редкое заболевание, из-за которого она потела кровью. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на журнал Канадской медицинской ассоциации.

Чаще всего кровавый пот появлялся на лице и ладонях женщины при эмоциональном напряжении, однако приступы случались и во время сна. Их продолжительность составляла от одной до пяти минут.

Из-за болезни она стала избегать общества, у нее развилась клиническая депрессия и паническое расстройство.

Медики диагностировали у женщины гематидроз — патологическое состояние, которому подвержен один человек из десяти миллионов. При гематидрозе кровь из капилляров возле потовых желез просачивается в потовые протоки.

Женщине прописали лекарственное средство пропранолол — бета-адреноблокатор, уменьшающий силу и частоту сердечных сокращений.