Башкирские прокуроры нашли 22 миллиона рублей для мужчины с редкой болезнью

Кировский районный суд Уфы обязал министерство здравоохранения Башкирии обеспечить 33-летнего жителя Бирска лекарствами стоимостью 22 миллиона рублей в год. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкортостана.

По данным ведомства, последние пять лет бирчанин страдает болезнью, которая включена в перечень орфанных (очень редких) заболеваний, и имеет право на бесплатное получение медикаментов как льготник.

«Однако, несмотря на то, что по заключению врачей пациенту требуется непрерывная терапия дорогостоящим лекарством, министерство здравоохранения республики отказывало больному в его предоставлении ввиду отсутствия достаточного финансирования», — говорится в сообщении.

Мужчина не смог приобрести эти лекарства за свой счет и обратился за защитой прав в надзорное ведомство. Прокуроры подали иск в Кировский районный суд города и отстояли право бирчанина на государственную поддержку.