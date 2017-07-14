Миндзрав констатировал ухудшение качества российских вакцин

В России упало качество производимых вакцин. Об этом рассказала глава департамента лекарственного обеспечения и контроля качества лекарственных средств Минздрава Елена Максимкина, передает РИА Новости.

По ее словам, с каждым годом приходится отказываться от все большего числа препаратов.

«Сколько было забраковано серий вакцины АКДС (средство для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша, — прим. «Ленты.ру»), в итоге — риски по дифтерии, по коклюшу…», — заметила Максимкина.

Нет проблем, по мнению чиновницы, с отечественными пневомококковыми и антигрипповыми средствами.

Максимкина подчеркивает, что у Минздрава в приоритете по прежнему местное производство вакцин для национального календаря прививок.

В октябре 2016 года в одном из медучреждений Дальнегорска (Приморский край) девочке, которую укусила бездомная собака, не сделали прививку от бешенства, ссылаясь на отсутствие вакцины, и посоветовали сходить в церковь. Позже врача уволили.

В 2016 году крупные международные производители лекарств Sanofi и GlaxoSmithKline заявили о проблемах с поставками вакцин на российский рынок из-за проблем с сертификацией и их возможном дефиците в 2016 году, связанном с санкциями, сообщали СМИ.

Вскоре после этого Минздрав признал сокращение закупок иностранных вакцин, сообщал «Интерфакс». Объясняли это тем, что повышается доля закупок вакцины отечественного производства, везде, где это возможно, и где «наша продукция является конкурентоспособной». Связано это, по словам представителей ведомства, с политикой импортозамещения.