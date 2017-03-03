Вакцинацию детей в Чечне омрачили слухи о «свиной плазме»

В Чечне в 2016 году была развернута массовая информационная кампания против прививания детей, сообщил в пятницу, 3 марта, руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба, слова которого приводит «Интерфакс».

Уйба рассказал, что организаторы кампании отправляли родителям в мессенджерах сообщения, в которых говорилось, что для создания прививочных вакцин от полиомиелита использовалась плазма свиньи. По его словам, поскольку «это говорилось мусульманам, это попадание даже не в десятку, а в 11». Также жителям республики писали, что инъекция профилактических препаратов может привести к бесплодию детей.

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«В начале все отказывались, никто не приходил», — рассказал глава ФМБА. Агентству пришлось обратиться за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову. Он привил своих детей, и это было показано в новостных выпусках на местном телевидении, что облегчило задачу проводящих вакцинацию специалистов. В итоге представителям ФМБА в 2016 году удалось привить 17 тысяч (70 процентов) детей республики.

В августе 2016 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила ТАСС, что ведомство рассматривает возможность введения юридической ответственности родителей за отказ от вакцинации детей. Попова привела пример Австралии, где за это наказывают в административном порядке, и примеры других стран, где непривитый ребенок по закону не может быть принят в школьный коллектив.

