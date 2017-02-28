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ФАС возбудила дело в отношении Минздрава

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Министерства здравоохранения России по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, Минздрав не устранил выявленные ранее нарушения в системе получения лицензий на медицинскую деятельность. Предписания ФАС необходимо было выполнить до ноября 2016 года.

«Сегодня в РФ отсутствует единая система лицензионных требований, предъявляемых к соискателям лицензий и лицензиатам, осуществляющим отдельные виды работ и услуг, составляющих медицинскую деятельность, что ставит медорганизации в неравное положение при получении лицензий», — отметил заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров.

Рассмотрение дела назначено на 16 марта.

В ноябре 2016 года газета «Коммерсантъ» сообщала, что ФАС разработала механизм принудительного лицензирования лекарств «в интересах жизни и здоровья граждан». Антимонопольная служба предложила возложить на правительство полномочия вводить принудительное лицензирование без одобрения суда с выплатой правообладателю компенсации.

26 августа глава ФАС Игорь Артемьев констатировал, что в сфере поставок и продажи лекарственных препаратов в стране действует организованная преступность. Он также обвинил крупные зарубежные фармкомпании в «навязывании практик», приводящих к росту цен на лекарства в России.

Ранее в том же месяце антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора, участники которого поддерживали цены на торгах при проведении аукционов на поставку лекарств и медицинских изделий для государственных и муниципальных нужд. В сговоре подозревались компании «Росмедкомплект», «Эталон-Трейдинг», «Маркет Фарм», «ПИК», «Интермедсервис», «Сервис-Фарм», «Интермедсервис Фарма».

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