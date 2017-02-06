ФАС поддержала признание гомеопатии лженаукой

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала меморандум комиссии Российской академии наук (РАН), признающий гомеопатию лженаукой. Об этом сообщается на сайте ФАС.

В сообщении отмечается, что выполнить рекомендации комиссии ФАС сможет только после того, как Минздрав внесет соответствующие изменения в закон «Об обращении лекарственных средств», исключив гомеопатические препараты из состава лекарственных средств.

6 февраля комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме РАН составила меморандум «О лженаучности гомеопатии». В документе Минздраву было рекомендовано изъять гомеопатические лекарства из государственных клиник, антимонопольной службе — защитить потребителей от недостоверной рекламы о наличии у этих препаратов «лечебных свойств», а аптекам — не выкладывать средства вместе с традиционными лекарствами.

После этого Минздрав заявил о намерении создать рабочую группу для выработки предложений по дальнейшему регулированию отрасли. К дискуссии планируется привлечь представителей РАН и ведущих медицинских учреждений страны, а также специалистов в области гомеопатии.