Нацсовет по гомеопатии обвинил фармкомпании в лоббировании решения комиссии РАН

Председатель «Национального совета по гомеопатии» Алексей Карпеев обвинил фармацевтические компании в том, что они пролоббировали меморандум комиссии Российской академии наук (РАН), признавшей гомеопатию лженаукой. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

«Гомеопатия сколько существует, столько на нее охотятся. Гомеопатические препараты занимают в общем числе лекарств два-три процента. Но фармацевтические компании даже эти проценты не хотят отдавать. Это пролоббировано ими, потому что по всем другим направлениям гомеопатия с каждым годом усиливается», — заявил Карпеев.

Он сравнил гомеопатию с генетикой, которую в первой половине ХХ века также признали лженаукой.

6 февраля стало известно, что комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме РАН подготовила меморандум «О лженаучности гомеопатии». Минздраву рекомендовали изъять гомеопатические лекарства из государственных клиник, антимонопольной службе — защитить граждан от недостоверной рекламы о наличии у этих препаратов «лечебных свойств», а аптекам — не выкладывать средства вместе с традиционными лекарствами.

После этого в Минздраве пообещали создать рабочую группу для выработки предложений по дальнейшему регулированию отрасли. В нее войдут представители РАН, ведущих медицинских учреждений страны, а также гомеопаты.

В ноябре глава НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы Давид Мелик-Гусейнов назвал нонсенсом то, что в России гомеопатические препараты относятся к лекарственным средствам. «Надо быть очень осторожным в выборе гомеопатических препаратов, потому что негативного эффекта человек и не получит, но и может быть упущен терапевтический эффект», — сказал он Национальной службе новостей (НСН).