Онищенко прокомментировал признание гомеопатии лженаукой

Официальное признание гомеопатии лженаукой специальной комиссией Российской академии наук (РАН) может стать поводом для более глубокого изучения этого феномена, считает заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Онищенко, такое заключение «дает основания для Минздрава еще раз объективно оценить право на существование этого сегмента медицины». «Может, как раз это даст толчок к более глубокому изучению тех эффектов, которые дает гомеопатия», — полагает бывший глава Роспотребнадзора. Он считает, что результативность гомеопатии не всегда можно измерить научными способами.

По его словам, признание гомеопатии лженаукой еще не означает, что в ближайшее время все занимающиеся этим организации закроются. «В конце концов, вся медицина когда-то пробиралась через тернии», — заключил депутат.

Одновременно с этим глава думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов призвал провести испытания гомеопатических препаратов в клинических условиях. «У нас в России около 200 кандидатских и докторских диссертаций защищено по этому вопросу. Гомеопатия строится на практике. Практически есть результаты, поэтому она и применяется где-то в 80 странах мира. Но если существующими методами сегодня что-то не доказано, это не говорит о том, что это не имеет практической ценности», — заметил Тумусов.

6 февраля комиссия РАН подготовила доклад «О лженаучности гомеопатии». Специалисты порекомендовали Минздраву изъять все гомеопатические лекарства из государственных клиник, а антимонопольную службу призвала защитить граждан от недостоверной рекламы о наличии у таких препаратов «лечебных свойств».