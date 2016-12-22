Гомеопаты проиграли суд журналу «Вокруг света»

Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск «Национального совета по гомеопатии» к журналу «Вокруг света». Об этом в Facebook сообщил главный редактор издания Сергей Апресов.

Организация требовала признать, что статья «Растворенная магия», в которой приводятся научные доказательства неэффективности гомеопатических средств, «не соответствует действительности и порочит методы гомеопатии». В суде истцы требовали, чтобы журнал опубликовал семистраничное опровержение материала.

Некоммерческое партнерство подало иск после того, как редакция проигнорировала их письмо с требованием опровергнуть материал. В заявлении также говорилось, что эффективность гомеопатических препаратов доказана многочисленными клиническими исследованиями, однако ссылок на конкретные исследования в иске не содержалось.

Статья была опубликована в феврале 2016 года. Ее автор — научный журналист Ася Казанцева, лауреат премии в области научно-популярной литературы «Просветитель».