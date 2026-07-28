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14:04, 28 июля 2026 (обновлено: 14:39, 28 июля 2026)Путешествия

Москвичи стали провозить в багаже презервативы чаще драгоценностей

Москвичи стали брать в путешествия презервативы чаще, чем декларируемые драгоценности
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Artem Markin / Shutterstock / Fotodom

Москвичи стали провозить в багаже презервативы чаще, чем декларируемые драгоценности. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на результаты исследования «585 Золотой».

Уточняется, что каждый пятый житель столицы (20 процентов) берет с собой в путешествия средства контрацепции. При этом украшения провозят 47 процентов отдыхающих из Москвы, а декларируют их — лишь 37 процентов (17 процентов от общего числа). При этом известно, что каждый третий человек провозит на себе украшения стоимостью до 150 тысяч рублей, а каждый десятый — от миллиона рублей.

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Чаще презервативов москвичи берут с собой аптечку (47 процентов), книги (31 процент) и инвентарь для спорта (24 процента). Самым популярным содержимым багажа остаются одежда, аксессуары и техника.

Ранее тревел-блогерша призвала россиян отказаться от пяти продуктов в поездах. Так, она рекомендовала не брать с собой лапшу быстрого приготовления, заготовленные заранее салаты и нарезку овощей.

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