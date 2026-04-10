Тревел-блогерша призвала россиян отказаться от пяти продуктов в поездах

Тревел-блогерша призвала россиян отказаться от пяти продуктов, которые пассажиры берут с собой в поезда. Своим мнением она поделилась в блоге «Покажи мир | Истории из путешествий» на платформе «Дзен».

В первую очередь россиянка посоветовала соотечественникам отказаться от лапши быстрого приготовления. Девушка указала причиной отказа от такого блюда не запах, а его доступность. «Цена у этой лапши копеечная, но если сильно захотелось, то ее всегда можно купить у проводника. А вместо пачек с лапшой лучше взять что-то более полезное и нужное», — отметила блогерша.

Во-вторых, опытная путешественница не рекомендовала заготавливать салаты или нарезку овощей заранее. Есть риск, что заправка салата может вытечь из контейнера. При этом нарезанные овощи быстро теряют форму и становятся неаппетитными. «Лучше брать овощи или фрукты целиком, но только небольших размеров. Например, маленькие огурчики и томаты черри. Это и практично, и удобно», — заявила туристка.

Жительница России также рекомендовала не брать с собой молочные продукты, копченую или жареную целиком курицу и газированную воду. «Газы в напитке усиливают жажду, тяжесть и вздутие в желудке», — объяснила россиянка.

