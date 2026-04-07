18:27, 7 апреля 2026Путешествия

Россиянин описал одно запретное действие в поездах Индии фразой «сразу сядешь в тюрьму»

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Российский путешественник проехал на поезде в Индии и описал одно запретное действие там фразой «сразу сядешь в тюрьму». Ролик он разместил на странице @sergei_v_asii в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора видео, он купил билет в плацкартный вагон поезда, который шел из Варанаси в Горакхпур. Он предупредил, что ни в коем случае нельзя трогать стопкран, иначе человек окажется за решеткой. Такой поступок может спровоцировать аварийную ситуацию.

Кроме того, россиянин рассказал, что полы в вагонах были относительно чистые, хотя мусор на записи валялся везде. Турист заверил, что к этому быстро привыкаешь.

Ранее тревел-блогер предостерег туристов от нескольких действий в Китае. В частности, не стоит доверять местным водителям такси у вокзалов.

