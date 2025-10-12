Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:36, 12 октября 2025Путешествия

Блогер предостерег туристов от нескольких действий в Китае

Алина Черненко

Фото: Aly Song / Reuters

Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, побывал в Китае и предостерег туристов от нескольких действий в этой стране. Своими советами он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что иностранцам в Поднебесной бесполезно искать хлеб — вместо него там едят лапшу, рис и булочки на пару. Он также порекомендовал гостям страны пробовать местную уличную еду, но перед этим скачать переводчик с офлайн-режимом. «Спасает, когда вам пытаются всучить суп из собаки», — поиронизировал Тим.

Материалы по теме:
Как получить визу в Китай в 2025 году? Правила оформления документов и въезда для россиян
Как получить визу в Китай в 2025 году?Правила оформления документов и въезда для россиян
2 сентября 2025
Где отдохнуть в Китае в 2025 году: города, курорты, пляжи и цены
Где отдохнуть в Китае в 2025 году:города, курорты, пляжи и цены
5 сентября 2025

Путешественник также предупредил, что в Китае не стоит снимать наличные в банкоматах мелких банков, так как они часто блокируют иностранные карты. Кроме того, по его словам, гостям страны следует отказаться от споров о политике.

«Серьезно. Даже шутки про Тайвань, Гонконг и Си Цзиньпина могут плохо закончиться», — отметил он.

Тим добавил, что китайским таксистам не стоит диктовать адрес отеля на английском — лучше воспользоваться визиткой гостиницы с китайскими иероглифами. А водителям такси у вокзалов и вовсе не стоит доверять. «Они разведут вас на деньги. Лучше вызовите DiDi (китайский Uber)», — посоветовал автор.

Ранее российская тревел-блогерша провела две недели в Китае и раскрыла свои траты на поездку. «Дешевле только остаться дома и никуда не лететь», — призналась она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о помощи США в ударах по российским энергетическим объектам

    В Кремле раскрыли «путеводную звезду» для мира на Украине

    У детей Пугачевой и Галкина возникла проблема с российскими паспортами

    Блогер предостерег туристов от нескольких действий в Китае

    В Кремле рассказали подробности о связях России с США

    Легенда «Спартака» заявил о падении уровня российских футболистов

    Известный российский военкор высказался о споре из-за 500-рублевой купюры

    Европу объявили импотентной

    В Кремле заявили о крайней обеспокоенности возможной передачей Киеву ракет Tomahawk

    Раскрыто самочувствие Байдена на фоне лучевой терапии от рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости