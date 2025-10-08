Россиянка описала стоимость отдыха в Китае фразой «дешевле только остаться дома»

Российская путешественница провела две недели в Китае и раскрыла свои траты на поездку. Расчетами она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что если сложить все основные траты — на авиабилеты, жилье, транспорт, еду и развлечения — то поездка в азиатскую страну обойдется примерно в 110-120 тысячи рублей с человека.

«Если путешествовать вдвоем, сумма снижается до 85-95 тысяч рублей, что, на мой взгляд, ну очень бюджетно. Дешевле только остаться дома и никуда не лететь», — такими фразами описала стоимость отдыха в Китае россиянка.

Путешественница пояснила, что средняя цена авиабилетов из России в Китай составляет от 13 до 20 тысяч рублей, а обратно — от 11 тысяч рублей. Самый дорогой номер, в котором она останавливалась во время поездки, стоил 3,9 тысячи рублей в сутки, а самый бюджетный — 2,3 тысячи рублей в сутки.

«Я таких цен на проживание вообще больше нигде не видела, ну, только что в Узбекистане», — удивилась блогерша.

Россиянка добавила, что за 14 дней путешествия на еду у нее ушло около 26 тысяч рублей, хотя изначально она планировала, что эта цифра будет не менее 40 тысяч.

«Честно говоря, в Тюмени я трачу на еду примерно столько же, только готовлю дома, а не ем в кафе», — призналась автор.

