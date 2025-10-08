Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 8 октября 2025Путешествия

Россиянка описала стоимость отдыха в Китае фразой «дешевле только остаться дома»

Алина Черненко

Фото: Panuwat Dangsungnoen / Getty Images

Российская путешественница провела две недели в Китае и раскрыла свои траты на поездку. Расчетами она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что если сложить все основные траты — на авиабилеты, жилье, транспорт, еду и развлечения — то поездка в азиатскую страну обойдется примерно в 110-120 тысячи рублей с человека.

Материалы по теме:
Летящая лошадь, храм-муравейник и лапша. Россияне массово едут в самый закрытый район Китая. Почему там нужно непременно побывать?
Летящая лошадь, храм-муравейник и лапша.Россияне массово едут в самый закрытый район Китая. Почему там нужно непременно побывать?
15 июля 2025
Где отдохнуть в Китае в 2025 году: города, курорты, пляжи и цены
Где отдохнуть в Китае в 2025 году:города, курорты, пляжи и цены
5 сентября 2025

«Если путешествовать вдвоем, сумма снижается до 85-95 тысяч рублей, что, на мой взгляд, ну очень бюджетно. Дешевле только остаться дома и никуда не лететь», — такими фразами описала стоимость отдыха в Китае россиянка.

Путешественница пояснила, что средняя цена авиабилетов из России в Китай составляет от 13 до 20 тысяч рублей, а обратно — от 11 тысяч рублей. Самый дорогой номер, в котором она останавливалась во время поездки, стоил 3,9 тысячи рублей в сутки, а самый бюджетный — 2,3 тысячи рублей в сутки.

«Я таких цен на проживание вообще больше нигде не видела, ну, только что в Узбекистане», — удивилась блогерша.

Россиянка добавила, что за 14 дней путешествия на еду у нее ушло около 26 тысяч рублей, хотя изначально она планировала, что эта цифра будет не менее 40 тысяч.

«Честно говоря, в Тюмени я трачу на еду примерно столько же, только готовлю дома, а не ем в кафе», — призналась автор.

Ранее другая российская туристка побывала на главном курорте Китая, Хайнане, и была разочарована отдыхом. В частности, она пожаловалась на огромных крыс, которые «мирно проходили по своим делам» в отеле.

Обсудить
Последние новости

В России рассказали об опыте уничтожения похожих на Tomahawk ракет

Российская пловчиха-чемпионка рассказала об удививших ее в Южной Корее вещах

Армия России нанесла массированный удар по Сумской области

В России рассказали о проблеме ВСУ в Купянске

Ведущий выдал туалетный секрет гостя шоу и рассмешил коллегу

Трубу пылесоса достали из россиянина

Полицейский и маникюрщица не пережили вечеринки в честь дня рождения маленькой дочери

Роналду высказался о завершении карьеры

Генпрокурор США вступила в ожесточенный спор с демократами в Сенате из-за Трампа

Россиян предупредили о подорожании популярного вида алкоголя

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости