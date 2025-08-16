Путешествия
17:32, 16 августа 2025Путешествия

Россиянка описала главный курорт Китая фразой «вонь стоит отменная»

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Российская туристка побывала на главном курорте Китая, Хайнане, и была разочарована отдыхом. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читательница издания Анна призналась, что на территории пятизвездочного отеля Sanya Junji Seaview Hotel все было чисто и аккуратно, но пару раз она видела огромных крыс, которые «мирно проходили по своим делам».

«А вот за территорией начинается какое-то безумие. Все помои с очистками выливают прямо на улицы города, вонь стоит отменная, крыс едва ли не больше, чем китайцев. Жирный минус», — описала свой опыт россиянка.

Материалы по теме:
Отдых на Хайнане в 2025 году: что посмотреть и сколько стоит отдых на острове?
Отдых на Хайнане в 2025 году:что посмотреть и сколько стоит отдых на острове?
29 января 2025
Китай иногда способен шокировать туристов. К чему нужно быть готовым и почему пляжный отдых там может приятно удивить?
Китай иногда способен шокировать туристов.К чему нужно быть готовым и почему пляжный отдых там может приятно удивить?
22 декабря 2023

Автор отзыва также отметила, что после восьми вечера весь город Санья вымирает: там не работают ни магазины, ни кафе, ни дискотеки, ни бары. «На территории отеля выключают уличное освещение, и мир погружается во тьму. Нам откровенно нечем было заняться, так как закрыто все и везде, а спать так рано мы не привыкли», — посетовала Анна.

Кроме того, соотечественницу не впечатлило местное море с мутной водой и волнами, которые поднимают песок. А местные сувениры на Хайнане, по ее словам, стоили дороже, чем их аналоги в Москве.

«Хайнань стоит посетить, чтобы увидеть уникальную культуру, но это разовое путешествие. По всеобщему семейному решению второй раз сюда мы не поедем однозначно», — заключила туристка.

Ранее другая россиянка побывала на Хайнане и была разочарована тяжелой дорогой во время экскурсии на вулканы. Она призналась, что готова была разрыдаться.

