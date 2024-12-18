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07:30, 18 декабря 2024Путешествия

Россиянка описала экскурсии на курорте Китая фразой «готова была разрыдаться»

Алина Черненко

Фото: John Ricky / Anadolu Agency / Getty Images

Российская туристка побывала на китайском курорте Хайнань и была разочарована самой дорогой экскурсией на вулканы. Своим опытом она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

«Ехали очень долго туда, расписывали так, будто мы увидим кипящую лаву в кратере. По факту черт знает сколько поднимались на гору, сошла тысяча потов, потом спускались долго-долго, и тут нам говорят: вот эти валуны — застывшая лава из кратера этого когда-то действовавшего вулкана. Я готова была разрыдаться», — такими фразами описала увиденное путешественница по имени Ульяна.

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Читательница издания также призналась, что ей понравились море и песок, а набережная оставила плохие впечатления. «Где-то местные, где-то грязь, где-то ценник космический, где-то воняет, где-то еда выглядит сомнительно. Для меня там было только мороженое да кокосовое молоко», — отметила она.

Кроме того, россиянка была не в восторге от еды на Хайнане. Несмотря на то, что в отеле было несколько столов с едой, она так и не смогла найти ничего себе по вкусу. «То запах специфический, то вид не очень, то вообще непонятно, что за блюдо и из чего оно состоит. У поваров спрашивать бесполезно: они говорят только на своем языке», — пожаловалась Ульяна.

Туристка добавила, что в местных кафе были антисанитарные условия, а их посетители-китайцы не соблюдали этикет: оголяли животы и кидали мусор себе под ноги прямо под стол.

Ранее другая российская туристка описала отдых на Хайнане фразой «шок от цен». За недельный тур с завтраками они с подругой заплатили по 87 тысяч рублей.

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