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05:30, 12 октября 2023Путешествия

Россиянка поехала на пляжный курорт в Китае и описала отдых фразой «шок от цен»

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

Российская туристка поехала на популярный пляжный курорт Хайнань в Китае и описала отдых фразой «шок от цен». Своими впечатлениями девушка поделилась на портале «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что вместе с подругой остановилась в четырехзвездочном отеле Wyndham Sanya. За недельный тур с завтраками россиянки заплатили по 87 тысяч рублей. «Конечно, у меня шок: я когда-то за эти деньги летала в Мексику на две недели», — добавила читательница портала.

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Путешественница сообщила, что по приезде в КНР сразу заселилась в гостиницу и отправилась на поиски еды. «На Хайнане с этим проблем нет вообще: на любой вкус и кошелек, — написала она. — Советую питаться на рынках — свежак, изобилие, и точно не бойтесь отравиться, местные сами там едят».

При этом туристка отметила, что не ездила на экскурсии, так как уже не первый раз была на Хайнане. Она также не рекомендовала брать их другим отдыхающим. «Проще купить карту и самим проехать весь остров на автобусе, — пояснила она. — Стоит копейки, зато нет этого стадного чувства и вечного ожидания кого-то».

Ранее в октябре тревел-блогерша назвала Париж, Марракеш, Паттайю и Белград самыми небезопасными для одиноких туристок городами. Своим опытом она поделилась в социальных сетях.

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    Фариза Бацазова
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