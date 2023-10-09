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18:15, 9 октября 2023Путешествия

Тревел-блогерша назвала четыре небезопасных для одиноких женщин города

DM: тревел-блогерша назвала Париж и Марракеш небезопасными для туристок городами

Фото: Rafael Marchante / Reuters

Тревел-блогерша назвала Париж, Марракеш, Паттайю и Белград самыми небезопасными для одиноких туристок городами. Своим опытом она поделилась в соцсетях, на что обратило внимание Daily Mail (DM).

Путешественница Хлоя Джейд (Chloe Jade) призналась, что, с ее точки зрения, в этих местах женщинам стоит всегда быть бдительными. Блогерша рассказала, что во время своего первого визита в Париж она познакомилась с местным жителем, который сначала заманил ее выпить пива, а после пытался заставить пойти с ним в темный переулок.

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«Я попросила его отстать от меня и побежала обратно в отель. Я потеряла сознание, как только вернулась. Всю ночь у меня был холодный пот, и мне казалось, что он определенно что-то подсыпал мне в напиток», — пожаловалась Джейд.

Туристка добавила, что она также не чувствовала себя «супербезопасно» в Марракеше и Паттайе, куда, по ее словам, приезжает много иностранцев, которые делают «ужасные вещи».

Кроме того, Джейд отметила, что в Белграде ее встретили враждебно. Хотя в этом городе с ней не произошло ничего плохого, она сказала, что испытывала неодобрение окружающих с того момента, как въехала в страну. «Я думаю, что они просто не любят американцев», — заключила блогерша.

Ранее сообщалось, что на популярном курорте Таиланда арестовали серийного вора, специализирующегося на ограблении одиноких иностранных отдыхающих, в том числе из России. По информации полиции, правоохранительные органы задержали злоумышленника в Паттайе.

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    Марина Черняк
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