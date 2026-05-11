Жителей Москвы предупредили о ливнях и грозах

Синоптик Тишковец предупредил, что в Москву до конца недели придут ливни и грозы

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что скоротечные ливни и грозы придут в Москву до конца недели.

Он отметил, что весна встанет на путь подготовки атмосферы к смене сезонов. Это значит, что до конца текущей недели будет в основном только комфортное 20-градусное тепло, уточнил синоптик.

«Прошумят скоротечные ливни и грозы», — предупредил жителей столицы собеседник агентства.

Тишковец также назвал сроки наступления в Москве метеорологического лета.

Ранее появилось видео мощного смерча в Краснодарском крае, который снес крыши построек. В некоторых местах прошли грозы и град.