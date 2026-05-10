Появились кадры мощного смерча в российском регионе

21:28, 10 мая 2026Россия

Появились кадры мощного смерча в Краснодарском крае, который снес крыши построек
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Мощный смерч прошел в Краснодарском крае. Telegram-канал Shot вечером 10 мая поделился кадрами атмосферного вихря.

Очевидцы рассказали, что стихия была замечена на трассе Армавир – Отрадная. Смерч не прошел бесследно, он снес крыши построек возле дороги.

В некоторых местах Кубани идут грозы и град.

До этого мощная буря со смерчем поднялась во Львовской области на западе Украины. В одном из населенных пунктов порывами снесло крышу школы. А до того, как поднялся ветер, выпал снег и сильно похолодало.

Ранее же директор Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов предрек усиление засух и аномальной жары на Земле. которые станут еще более разрушительными.

