Появились кадры мощного смерча в российском регионе

Появились кадры мощного смерча в Краснодарском крае, который снес крыши построек

Telegram-канал Shot

Мощный смерч прошел в Краснодарском крае. Telegram-канал Shot вечером 10 мая поделился кадрами атмосферного вихря.

Очевидцы рассказали, что стихия была замечена на трассе Армавир – Отрадная. Смерч не прошел бесследно, он снес крыши построек возле дороги.

В некоторых местах Кубани идут грозы и град.

До этого мощная буря со смерчем поднялась во Львовской области на западе Украины. В одном из населенных пунктов порывами снесло крышу школы. А до того, как поднялся ветер, выпал снег и сильно похолодало.

Ранее же директор Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов предрек усиление засух и аномальной жары на Земле. которые станут еще более разрушительными.