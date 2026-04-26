21:34, 26 апреля 2026

На западе Украины поднялась мощная буря со смерчем

Марина Совина
Во Львовской области на западе Украины поднялась мощная буря, вечером 26 апреля местные жители заметили смерч. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Львов».

Там опубликованы кадры сильной непогоды, которая накрыла регион. На одном из видео на Стрыйской трассе не видно дороги, машины едут в пылевой завесе со включенными аварийными огнями.

Мощный ветер мешает даже полету птиц. В одном из населенных пунктов порывами снесло крышу с местной школы. До того как поднялся ветер, на Львовщине выпал снег и сильно похолодало.

«Что еще сегодня ждать? Жабы с неба будут падать?» — иронизируют львовские паблики после появления видео со смерчем.

Из-за непогоды в области без электроэнергии осталось 103 населенных пункта, в 82 из них частично нет света, в 21 полностью.
Сильный ветер и осадки пришли и в другие регионы Украины. В Харькове обесточено метро, в Запорожской области и Виннице деревья упали на автомобили.

Непогода ожидается и в российских регионах, в том числе в столичном. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отметило, что в начале недели в московском регионе будет ухудшение погоды. До вечера среды ожидается дождь и снег, а ветер усилится до 20 метров в секунду.

