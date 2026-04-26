На западе Украины поднялась мощная буря со смерчем

Во Львовской области на западе Украины поднялась мощная буря, вечером 26 апреля местные жители заметили смерч. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Львов».
Там опубликованы кадры сильной непогоды, которая накрыла регион. На одном из видео на Стрыйской трассе не видно дороги, машины едут в пылевой завесе со включенными аварийными огнями.
Мощный ветер мешает даже полету птиц. В одном из населенных пунктов порывами снесло крышу с местной школы. До того как поднялся ветер, на Львовщине выпал снег и сильно похолодало.
«Что еще сегодня ждать? Жабы с неба будут падать?» — иронизируют львовские паблики после появления видео со смерчем.
Из-за непогоды в области без электроэнергии осталось 103 населенных пункта, в 82 из них частично нет света, в 21 полностью.
Сильный ветер и осадки пришли и в другие регионы Украины. В Харькове обесточено метро, в Запорожской области и Виннице деревья упали на автомобили.
Непогода ожидается и в российских регионах, в том числе в столичном. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отметило, что в начале недели в московском регионе будет ухудшение погоды. До вечера среды ожидается дождь и снег, а ветер усилится до 20 метров в секунду.