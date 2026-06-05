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Из жизни
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14:39, 5 июня 2026Из жизни

Мороженое погубило восьмилетнего мальчика

В Канаде восьмилетний мальчик попробовал мороженое и умер от аллергии
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Lori Sparkia / Shutterstock / Fotodom

В Канаде порция мороженого погубила восьмилетнего жителя провинции Онтарио. Об этом пишет Need To Know.

Лиам Гартланд из Оттавы страдал сильной аллергией на молочные продукты, яйца и арахис. Мать купила ему мороженое во время прогулки, предварительно убедившись, что в нем нет молока и прочих вредных для сына ингредиентов. Однако, как только школьник попробовал мороженое, он сразу сказал родительнице: «По-моему, там молоко».

У мальчика моментально начался тяжелый приступ аллергии. Врачи боролись за жизнь Гарланда несколько дней, но спасти не смогли. В данный момент полиция пытается выяснить, как молочные продукты попали в десерт, который должен был быть безопасным для аллергиков.

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