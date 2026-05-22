Рожок мороженого погубил 16-летнего школьника

В Италии 16-летний подросток съел мороженое и умер от приступа аллергии

В Италии подростка из города Казория, провинция Неаполь, не стало после похода в кафе с друзьями. Об этом пишет Need To Know.

У 16-летнего Адриано Д’Орси случился тяжелый приступ аллергии после того, как он съел рожок мороженого с друзьями. Школьника срочно отвели домой, где ему попытался оказать помощь отец. На момент прибытия скорой помощи Д’Орси был уже без сознания. Помочь ему врачи не смогли.

Как рассказали родные подростка, у него была сильная аллергия на молочные белки, но он знал об этом и всегда внимательно изучал этикетки продуктов. В кафе Д’Орси хорошо знали и всегда продавали ему только мороженое на альтернативном молоке. В этот раз школьник взял такое же мороженое, но оно погубило его.

Полиция изъяла в кафе все контейнеры с мороженым. Следователи пытаются выяснить, каким образом молоко попало в десерт Д’Орси. Предполагается, что молочные белки могли остаться на ложке, которой сотрудник заведения накладывал мороженое в рожок.

