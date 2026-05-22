Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:30, 22 мая 2026Из жизни

Рожок мороженого погубил 16-летнего школьника

В Италии 16-летний подросток съел мороженое и умер от приступа аллергии
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Arnaoutis Christos / Shutterstock / Fotodom

В Италии подростка из города Казория, провинция Неаполь, не стало после похода в кафе с друзьями. Об этом пишет Need To Know.

У 16-летнего Адриано Д’Орси случился тяжелый приступ аллергии после того, как он съел рожок мороженого с друзьями. Школьника срочно отвели домой, где ему попытался оказать помощь отец. На момент прибытия скорой помощи Д’Орси был уже без сознания. Помочь ему врачи не смогли.

Как рассказали родные подростка, у него была сильная аллергия на молочные белки, но он знал об этом и всегда внимательно изучал этикетки продуктов. В кафе Д’Орси хорошо знали и всегда продавали ему только мороженое на альтернативном молоке. В этот раз школьник взял такое же мороженое, но оно погубило его.

Материалы по теме:
Кость в горле Они поглощают куриные крылышки тоннами. Этого лучше не видеть
Кость в горлеОни поглощают куриные крылышки тоннами. Этого лучше не видеть
25 августа 2018
Хмельное братство Эти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
Хмельное братствоЭти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
29 марта 2019

Полиция изъяла в кафе все контейнеры с мороженым. Следователи пытаются выяснить, каким образом молоко попало в десерт Д’Орси. Предполагается, что молочные белки могли остаться на ложке, которой сотрудник заведения накладывал мороженое в рожок.

Ранее сообщалось, что жительница США подобрала в парке блестящего зеленого жука, который едва не погубил ее. У женщины случился приступ аллергии после укуса насекомого.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рвущийся в ЕС союзник России заявил о договоренности с Москвой по цене на газ

    Раскрыто число предотвращенных в России терактов за 2026 год

    На Западе оценили сохранность российского ЯО в Белоруссии

    Российский боец дважды выходил после взрывов на СВО без единого ранения

    В России резко выросло число ввезенных машин из одной страны

    В Раде рассказали о подготовке к отстранению Зеленского

    Российские таксисты пожаловались на снижение прибыли

    В российском регионе неизвестные с оружием напали на подростка

    Рютте высказался об изменении роли США в НАТО

    Покинувшая Россию компания отзовет сотни тысяч автомобилей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok