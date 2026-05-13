Красивый жук едва не погубил женщину

В США укус красивого жука-скакуна вызвал у женщины анафилактическиий шок

Жительница США подобрала в парке блестящего зеленого жука, который едва не погубил ее. Об этом сообщает New York Post.

44-летняя Антуанетт Уэбб гуляла по парку Форт-Нокс в штате Мэн со своими девятилетними близнецами Эллой и Джоной, когда заметила необычное насекомое. «Ярко-зеленый, самый красивый жук, которого я когда-либо видела. Я просто подняла его и сказала: "Ух ты, ты такой красивый". И через секунду я почувствовала жжение во всем теле», — рассказала женщина. Это оказался представитель вида Cicindela sexguttata из подсемейства жуков-скакунов — эти жуки не ядовиты, но обладают мощными челюстями. Его укус вызвал у Уэбб анафилактический шок. Врачи позже сообщили, что такая аллергическая реакция — это один случай на миллион.

С детьми на руках женщина бросилась вверх по холму к магазинам, где потеряла сознание на глазах у директора местного НКО Дина Мартина. Бывший военный медик с 20-летним стажем сразу дал пострадавшей антигистаминное средство и вызвал скорую. Уэбб покрылась волдырями, хваталась за горло, у нее посинели губы, и она трижды теряла сознание из-за остановки дыхания. В больнице ей сделали четыре укола адреналина, и, по словам женщины, именно таблетка, которую дал Мартин, помогла ей дожить до приезда врачей.

На следующий день Уэбб вернулась в парк вместе с детьми, чтобы поблагодарить спасителя. «Я просто рыдала. Благодаря вам у моих детей сегодня есть мать», — сказала она Мартину.

Ранее сообщалось, что миллиардер Санджай Капур проглотил пчелу во время игры в поло в Великобритании. Это вызвало у него анафилактический шок и остановку сердца.

