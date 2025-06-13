Миллиардер проглотил пчелу во время игры в поло и умер

Mirror: Индийский миллиардер Капур во время игры в поло проглотил пчелу и умер

Индийский миллиардер и приятель принца Уильяма Сунджай Капур умер после того, как проглотил пчелу во время игры в поло в Великобритании. Об этом сообщает газета The Mirror.

Инцидент случился в четверг, 12 июня. После того как 53-летний миллиардер проглотил пчелу, он начал задыхаться. Затем Капур упал в обморок, и его сердце остановилось.

«Во время игры в поло пчела ужалила Капура в рот, что могло вызвать анафилактический шок, который заставил его сердце остановиться», — говорится в статье.

Ранее в Бразилии бывшего члена совета муниципалитета Тиангуа не смогли спасти после нападения сотен пчел. Политик пригнал трактор, чтобы расчистить место под новые посадки, однако во время работы машина задела дерево, на котором находился улей. На попавших в сеть кадрах видно, как политик вышел из машины и прошел несколько метров вперед, при этом он постоянно отмахивался от пчел.