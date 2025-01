Момент смертельного нападения сотен пчел на известного политика попал на видео

В Бразилии известный политик Франсиско Гомеш умер после нападения сотен пчел

В Бразилии бывшего члена совета муниципалитета Тиангуа, штат Сеара, не смогли спасти после нападения сотен пчел. Об этом сообщает Need To Know.

Смертельное нападение насекомых на 70-летнего Франсиско Эудеса Алвеса Гомеша произошло на его ферме по выращиванию авокадо 9 января. Известный в регионе политик пригнал трактор, чтобы расчистить место под новые посадки. Во время работы машина задела дерево, на котором находился улей. Момент нападения пчел на Гомеша снял на видео его спутник. На попавших в сеть кадрах видно, как политик вышел из машины и прошел несколько метров вперед, осматривая территорию. При этом он постоянно отмахивался от пчел, которые садились на него и жалили.

Вскоре после этого у Гомеша случился анафилактический шок. Его срочно доставили в больницу, однако врачи ничем не смогли ему помочь. Как отмечает Need To Know, большое количество пчелиного яда может вызвать анафилаксию даже у людей без выраженной аллергии на него.

За свою политическую карьеру Гомеш четырежды занимал пост члена совета Тиангуа и был хорошо известен местным жителям. В последний раз он заседал в совете с 2013 по 2016 год.

В августе 2024 года сообщалось, что в Великобритании осы 160 раз ужалили мужчину в его доме. Насекомые прилетели с соседнего поля и ворвались в помещение.