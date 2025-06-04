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23:50, 4 июня 2025Бывший СССР

Зеленский резко отреагировал на разговор Трампа с Путиным

Зеленский резко отреагировал на телефонный разговор Трампа и Путина
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Christian Spicker / IMAGO / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на разговор лидера США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным. Соответствующий пост он выпустил в своем Telegram-канале.

«Многие говорили с Россией. Никакие разговоры не привели не только к надежному миру, но и даже к остановке войны. Путин чувствует безнаказанность и даже после всех ужасных российских ударов якобы готовит еще какие-то "ответы". Каждым новым ударом Россия показывает средний палец всему миру. Всем, кто не хочет усиливать давление на Россию», — пишет он.

Зеленский заявил, что именно РФ должна чувствовать, что «война имеет свою цену», и призвал мир более резко реагировать на «угрозы» Путина, поскольку отсутствие реакции российский лидер воспринимает как «молчаливое разрешение» на продолжение ударов. «Если сильные не останавливают Путина, это значит, что они разделяют с ним ответственность», — заключил он.

Ранее Трамп поговорил по телефону с российским лидером, разговор длился примерно один час и 15 минут. Американский глава обсудил с Путиным атаку украинских дронов на российские аэродромы, а также «другие атаки, которые совершались обеими сторонами».

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