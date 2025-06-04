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19:50, 4 июня 2025Мир

Путин предупредил Трампа об ответе на атаку Украины на аэродромы

Трамп: Путин заявил, что Россия ответит на недавние атаки Украины на аэродромы
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Planet Labs PBC / Handout / Reuters

Президент России Владимир Путин предупредил американского коллегу Дональда Трампа, что Москва ответит на недавние атаки Украины на аэродромы. Об этом рассказал глава Белого дома на своей странице в соцсети Truth Social.

«Президент Путин очень решительно заявил, что он будет вынужден ответить на недавнее нападение на аэродромы», — заявил американский лидер.

Ранее Трамп сообщил, что провел телефонные переговоры с президентом России, который длился примерно один час и 15 минут. Американский лидер добавил, что обсудил с Путиным атаку украинских дронов на российские аэродромы, а также «другие атаки, которые совершались обеими сторонами».

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