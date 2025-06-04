Путин предупредил Трампа об ответе на атаку Украины на аэродромы

Трамп: Путин заявил, что Россия ответит на недавние атаки Украины на аэродромы

Президент России Владимир Путин предупредил американского коллегу Дональда Трампа, что Москва ответит на недавние атаки Украины на аэродромы. Об этом рассказал глава Белого дома на своей странице в соцсети Truth Social.

«Президент Путин очень решительно заявил, что он будет вынужден ответить на недавнее нападение на аэродромы», — заявил американский лидер.

Ранее Трамп сообщил, что провел телефонные переговоры с президентом России, который длился примерно один час и 15 минут. Американский лидер добавил, что обсудил с Путиным атаку украинских дронов на российские аэродромы, а также «другие атаки, которые совершались обеими сторонами».