Трамп поговорил с Путиным

Трамп заявил, что поговорил с Путиным по телефону

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома сообщил в соцсети Truth Social.

«Я только что закончил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длился примерно один час и 15 минут», — заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что обсудил с Путиным атаку украинских дронов на российские аэродромы, а также «другие атаки, которые совершались обеими сторонами». Трамп подчеркнул, что переговоры были «хорошими», однако не стали «тем разговором, который приведет к немедленному миру».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что 4 июня Путин проведет несколько международных телефонных разговоров.