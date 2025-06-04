В Кремле рассказали о планах Путина на вечер

Президент России Владимир Путин проведет сегодня вечером несколько международных телефонных разговоров. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
«У президента будут рабочие встречи, вечером, где-то после 6-7-8 [часов], мы ожидаем несколько международных телефонных разговоров», — сказал он.
По словам представителя Кремля, у российского лидера ожидается напряженный рабочий день. Он отметил, что будет много информации относительно работы президента.
19 мая президент США Дональд Трамп позвонил Путину. Отмечается, что беседа лидеров двух государств прошла с учетом состоявшихся 16 мая двусторонних переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. При этом второй раунд переговоров Москвы и Киева состоялся в Стамбуле 2 июня.