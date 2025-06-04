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13:17, 4 июня 2025Мир

В Кремле рассказали о планах Путина на вечер

Песков: Путин вечером проведет несколько международных телефонных разговоров
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин проведет сегодня вечером несколько международных телефонных разговоров. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«У президента будут рабочие встречи, вечером, где-то после 6-7-8 [часов], мы ожидаем несколько международных телефонных разговоров», — сказал он.

По словам представителя Кремля, у российского лидера ожидается напряженный рабочий день. Он отметил, что будет много информации относительно работы президента.

19 мая президент США Дональд Трамп позвонил Путину. Отмечается, что беседа лидеров двух государств прошла с учетом состоявшихся 16 мая двусторонних переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. При этом второй раунд переговоров Москвы и Киева состоялся в Стамбуле 2 июня.

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